العالم اليوم - للمرة العاشرة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

انتم الان تتابعون خبر للمرة العاشرة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس للبلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - للمرة العاشرة، فشل النواب اللبنانيون، الخميس، في انتخاب رئيس للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، لتستمر بذلك حالة الشغور الرئاسي القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن فرز أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية، جاءت نتائجه كالآتي: 38 صوتا لميشال معوض

37 ورقة بيضاء

8 أصوات لعصام خليفة

صوتان لصلاح حنين

صوتان لزياد بارود

19 ورقة ملغاة

3 أسماء أخرى وبذلك، تكون نتيجة جلسة مجلس النواب اللبناني هي "لا رئيس للجمهورية في الجولة العاشرة"، لتعكس حالة عدم اليقين حيال جدوى إجراء جلسات لاحقة، في المستقبل القريب، من دون التوصل إلى توافقات حول اسم الرئيس.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر للمرة العاشرة.. برلمان لبنان يفشل في انتخاب رئيس للبلاد .. في رعاية الله وحفظة