العالم اليوم - سوناك يعتزم فرض قوانين لمكافحة الإضرابات في بريطانيا

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وفي مقابلة مع الصحيفة، قال سوناك إنه يأمل أن يرى قادة النقابات أنه ليس من الصواب التسبب في اضطرابات لكثير من الناس، خاصة في وقت عيد الميلاد.

وأضاف سوناك للصحيفة "لكنني على استعداد لفرض تشريع جديد العام المقبل لحماية حياة الناس وتقليل الاضطراب الذي يصيب سبل معيشتهم. وهذا شيء نعمل عليه بوتيرة سريعة".

وتشهد بريطانيا موجة إضرابات ممتدة، كان آخرها في السكك الحديدية، وسط تحركات اجتماعية تاريخية مناهضة للارتفاعات الحادة في الأسعار.

وبدأ التضخم يتباطأ في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي، ليبلغ 10.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، بعد أن قفز إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، في أعلى مستوى له منذ 41 عاما، بسبب الضغوط الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.