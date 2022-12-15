مستشار النمسا يشارك فى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمستشارية النمساوية، اليوم، أن مجموعة واسعة من الموضوعات ستكون مطروحة أمام القمة، أهمها حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة المرتفعة وسبل حل الخلاف حول سقف أسعار الغاز فى الاتحاد الأوروبى.

ولفت إلى أن موضوع الهجرة سوف يناقش باستفاضة، كما تريد بلغاريا ورومانيا مناقشة قرار حظر انضمامها إلى منطقة شنجن، موضحا أنه بالإضافة إلى ذلك تناقش القمة توجيه المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وبحث دعم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقع البيان استمرار الجدل حول سعر الغاز الأوروبى، ولم يتمكن الوزراء المختصون من التوصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب اعتراضات ألمانيا.