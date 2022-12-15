العالم اليوم - جنرال موتورز تستدعي 740 ألف شاحنة وسيارة.. تعرف على السبب

انتم الان تتابعون خبر جنرال موتورز تستدعي 740 ألف شاحنة وسيارة.. تعرف على السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - استدعت شركة جنرال موتورز 740 ألف شاحنة وسيارة دفع رباعي لأن الأضواء النهارية التي تعمل، ما دام المحرك يعمل، قد لا تتوقف عن العمل عند إضاءة المصابيح الأمامية، مما قد يتسبب في حدوث وهج زائد.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة إن الاستدعاء يغطي مختلف سيارات كاديلاك سي.تي4 وسي.تي5 وبويك إنفيجن وكاديلاك إسكاليد وإسكاليد إي.إس.في وشفروليه سيلفرادو 1500 وسابربان وتاهو، وجي.إم.سي سييرا 1500 ويوكون ويوكون إكس.إل طرز بين عامي 2020 و2023.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن المركبات لا تمتثل لمعايير سلامة المركبات الاتحادية الأمريكية ويمكن أن يقلل الوهج من الرؤية ويزيد من خطر وقوع حادث.

استدعت الشركة هذه السيارات بعد أن قدم مهندس فيها تقريرا عن المشكلة في أكتوبر مما دفعها إلى إجراء تحقيق.