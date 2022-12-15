العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي بشأن الفائدة

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي بشأن الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع ترقب المستثمرين بقلق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة في الساعة 0810 بتوقيت غرينتش.

من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الساعة 1315 بتوقيت غرينتش، بعد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء برفع الفائدة نصف نقطة مئوية.

وانخفض المؤشر فايينشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6 بالمئة، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر له في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وتراجعت أسهم البنوك 0.8 بالمئة.