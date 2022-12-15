قوات لوجانسك الشعبية: مقتل 45 مسلحا أوكرانيا فى دونباس خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم القوات المسلحة الشعبية الموالية لروسيا فى لوجانسك إيفان فيليبونينكو، إن القوات تمكنت من قتل نحو 45 مسلحا من الجيش الأوكرانى فى منطقة (دونباس) خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضاف فيليبونينكو -حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس- خلال الـ24 ساعة الماضية، عانت أوكرانيا من خسائر فادحة فى القوة البشرية والمعدات العسكرية، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الشعبية موضحا أن القوات الشعبية دمرت ناقلتى جند وثلاثة أنظمة مدفعية وطائرة بدون طيار و17 مركبة آلية خاصة تابعة للجيش الأوكرانى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.