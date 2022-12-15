24 ديسمبر.. اجتماع وزراء خارجية اليابان ودول آسيا الوسطى فى طوكيو

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس أن جدول أعمال حوار آسيا الوسطى واليابان سيناقش العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والوضع فى أفغانستان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين اليابان ودول آسيا الوسطى وهى "أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان فضلا عن تركمانستان".
والتقى وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى بسفراء ودبلوماسيين آخرين من دول آسيا الوسطى الخمس اليوم لإبلاغهم بجدول أعمال الحوار، مشيرا إلى أن دول آسيا الوسطى شركاء مهمون لليابان فى بناء نظام دولى حر ومنفتح على أساس سيادة القانون.
وكانت اليابان عقدت الحوار منذ عام 2004 من أجل تعزيز علاقتها مع المنطقة المجاورة للصين وروسيا، وسيكون الاجتماع الوزارى المقبل التاسع بشكل عام، وأول محادثات مباشرة منذ نحو ثلاثة أعوام.
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