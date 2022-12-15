جدة - نرمين السيد - توافد أعضاء مجلس النواب اللبنانى على مقر المجلس بساحة النجمة بالعاصمة بيروت للمشاركة فى الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك بعد تعثر حصول أى من الشخصيات التى تم ترشيحها على الأغلبية المطلوبة للفوز برئاسة الجمهورية.





يأتى ذلك فى ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التى لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسى بالبلاد فى ظل عدم امتلاك أى فريق سياسى بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه برى فى حال حضور ثلثى أعضاء المجلس بواقع 86 نائبا من بين 128 نائب. وكانت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية فى 29 سبتمبر الماضى قد حضرها 122 نائبا، بينما حضر فى الجلسة الأخيرة التى عقدت الخميس الماضى 105 نواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توافد أعضاء مجلس النواب اللبنانى للمشاركة فى انتخاب رئيس جديد للبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.