العالم اليوم - "تسرب" يلغي جولة سير في محطة الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 11:18 صباحاً - ألغت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية عملية سير في الفضاء لرائدي فضاء روسيين بينما كانا يستعدا للخروج من محطة الفضاء الدولية، مساء الأربعاء، بسبب تسرب واضح لسائل التبريد من كبسولة فضائية ملحقة.

وأفاد مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بأن سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين ليسا في خطر، لا لهما ولا رواد الفضاء الآخرين في محطة الفضاء الدولية.

ارتدى رواد الفضاء بدلات الفضاء وقاموا بخفض ضغط غرفة معادلة الضغط عندما ظهر التسريب في بث مصور مباشر.

كانت هذه هي المرة الثانية التي يضطر فيها رائدا الفضاء الروسيان إلى إلغاء السير في الفضاء.

في المحاولة الأولى في الخامس والعشرين من نوفمبر خطط الرائدان لنقل مبرد من وحدة متصلة بالمحطة الفضائية إلى أخرى.

في تلك المحاولة الأولى، حدثت مشكلة في مضخات المبرد على بدلتي رائدي الفضاء، وهما بدلتان من نوع أورلان الروسي الصنع.

في حادثة الأربعاء، رأى المتخصصون في الأرض دفقا من السوائل والجزيئات على بث مصور مباشر من الفضاء، إلى جانب انخفاض الضغط على الأجهزة، يخرج من الكبسولة سويوز ام اس – 22 التي حملت بروكوبييف وبيتلين ومعها رائد فضاء ناسا فرانك روبيو إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر.

كان التسرب مستمرا من كبسولة سويوز، الملتصقة بإحدى وحدات المحطة الفضائية، بعد ساعات من اكتشافها.

ذكرت ناسا أن رائدي الفضاء أعادا الضغط إلى غرفة معادلة الضغط، ونزعا بدلتيهما الفضائيتين وعادا إلى المحطة الفضائية.

تعتزم وكالة الفضاء الروسية ووكالة ناسا التحقيق في تسريب سويوز لتحديد مدى تأثر الكبسولة. ولم يتضح على الفور تأثير التسريب على مهمة الطاقم.

ويوجد خمسة رواد فضاء آخرين على متن المحطة الفضائية.