الصحة العالمية: نأمل انتهاء كورونا وجدري القردة خلال العام القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها انتهاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجدري القردة خلال العام القادم 2023.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة /فرانس 24/ الفضائية اليوم الخميس - إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة (كوفيد-19) هو أنه يتعين على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشى بشكل مفاجىء مرض معد، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي خمس ما كان عليه قبل عام.

وأشار جيبريسوس إلى أنه - خلال الأسبوع الماضي - توفي أقل من 10 آلاف شخص من جراء (كوفيد-19)، مشددا على عدم الاستهانة بهذا الرقم، منبها أنه لا يزال بإمكان كل الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ الأرواح.

وأضاف :"قطعنا شوطا طويلاً.. نأمل أنه في وقت ما من العام المقبل سنتمكن من القول إن (كوفيد-19) لم يعد حالة طوارىء صحية عالمية".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالقول إن:"هذا الفيروس لن يختفي، إنه موجود ليبقى، وسيتعين على كل الدول أن تتعلم كيفية التعامل معه إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.. سنواجه العديد من الشكوك والتحديات في 2023 في البلدان المنخفضة الدخل، تم تطعيم واحد فقط من بين كل خمسة أشخاص".

وفي ما يتعلّق بجدري القردة، أشار جيبريسوس إلى أن هذا الوباء فاجأ العالم، قائلا:" سجلت حتى اليوم أكثر من 82 ألف إصابة بجدري القردة في 110 دول، لكن معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض ظل منخفضاً إذ لم تتعد الحصيلة 65 وفاة في العالم أجمع".