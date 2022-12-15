مقتل 2 وإصابة 14 في تفجير بمنطقة حدودية مضطربة بباكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - قال الجيش والشرطة يوم الخميس ان قنبلة مزروعة على الطريق قتلت جنديا وأحد المارة وأصابت 14 آخرين على الأقل في منطقة الحدود الشمالية الغربية لباكستان يوم الأربعاء.

قال خالد وزير وهو مسؤول بالشرطة المحلية إن الانفجار استهدف على ما يبدو قافلة لقوات الأمن تمر بالقرب من بلدة ميران شاه في إقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضاف المسؤول أن الانفجار ألحق أضرارا بمتاجر قريبة لكن الجرحى معظمهم من القوات.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن المنطقة الجبلية والمعزولة هي معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان، المتحالفة مع حكام أفغانستان المجاورة.

صعدت حركة طالبان المحلية هجماتها على قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة بعد أن أنهت من جانب واحد هدنة استمرت شهرا مع الحكومة الباكستانية الشهر الماضي.

اشتكت باكستان مرارًا وتكرارًا من أن حكام طالبان الأفغان فشلوا في تأمين المناطق الحدودية وإيواء مقاتلي طالبان الباكستانيين وقادتها عبر الحدود الجامحة.

تشجعت حركة طالبان الباكستانية بعد عودة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة، التي تولت السلطة في كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية العام الماضي.