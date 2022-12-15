مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 أخرين من قوات حفظ السلام في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - قالت قوات الدفاع الأيرلندية في بيان إن جنديا أيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء، يوم الأربعاء، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية “نؤكد ببالغ الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية”.