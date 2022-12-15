جدة - نرمين السيد - أقر البرلمان الإندونيسى، اليوم الخميس، اتفاقا ثنائيا لتسليم المجرمين مع سنغافورة، فى خطوة من شأنها أن تساعد جاكرتا على ملاحقة الأشخاص المتهمين بإخفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة فى الخارج.





وأوضحت السلطات الإندونيسية -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- أنه بموجب معاهدة تسليم المجرمين، التى وقعها قادة الدولتين فى يناير الماضى، فإن الأشخاص الذين ارتكبوا 31 نوعا من الجرائم سيكونون عرضة للتسليم، وبالتالى فانهم لن يكونوا قادرين على الإفلات من العدالة بتغيير جنسيتهم. وكان عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مسألة حساسة بالنسبة لإندونيسيا، التى اشتكت من صعوبة ملاحقة بعض الهاربين المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة خلال الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الإندونيسى يقر اتفاقا ثنائيا لتسليم المجرمين مع سنغافورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.