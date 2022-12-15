مجلس النواب البولندى يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو بولندا، اليوم الخميس، أن مجلس النواب وافق على القرار بأغلبية 231 صوتا مقابل صوتين، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، فيما لم يشارك 226 نائبا، معظمهم من المعارضة، فى التصويت.
وكان البرلمان الأوروبى قد صنف روسيا دولة راعية للإرهاب، بدعوى أن الهجمات العسكرية التى تشنها موسكو على أهداف مدنية فى أوكرانيا تنتهك القانون الدولى.
وحث الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، متهما قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.
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