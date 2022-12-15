الاتحاد الأوروبى: 10 مليارات يورو لتسريع استثمارات البنى التحتية لدول آسيان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمى؛ بمناسبة انعقاد القمة التذكارية بين الاتحاد الأوروبى ورابطة آسيان فى بروكسل.

وذكر البيان: "أن الحزمة الأوروبية الجديدة ستركز على دعم جهود التحول الأخضر والاتصال المستدام فى جنوب شرق آسيا وستتلقى دعما من مبادرتين لبرنامج فريق أوروبا؛ هما مبادرة الاتصال المستدام ومبادرة الفريق الأخضر فى أوروبا"، مضيفا: "ستركز الاستثمارات على الطاقة والنقل والرقمنة والتعليم وتعزيز التجارة وسلاسل القيمة المستدامة، مع دعم جهود تحول جنوب شرق آسيا إلى اقتصاد أخضر وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والوظائف".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - خلال القمة -:"نحتفل اليوم بمرور 45 عاما على التعاون بين منطقتين تؤمنان بالتعددية والنظام العالمى القائم على القواعد وستعمل البوابة العالمية على تعميق شراكتنا الاستراتيجية، كما ستعمل مبادرة الاتصال المستدام على دعم اقتصاد الآسيان وخلق فرص العمل وحشد الزخم اللازم لمواصلة كفاحنا ضد تغير المناخ".

وأضافت: "أن مبادرة الاتصال المستدام ستعمل على تسريع الاستثمار فى البنية التحتية فى جنوب شرق آسيا خاصة ما يتعلق بالشبكة الكهربائية لرابطة آسيان لتحسين الوصول إلى الطاقة المتجددة والاستثمار فى الرقمنة بما فى ذلك الاتصال عبر الكابلات البحرية وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة بيئيا واقتصاديا واجتماعيا".

فى الوقت نفسه، ستعزز مبادرة الفريق الأخضر فى أوروبا التى تم إطلاقها مع الآسيان فى 18 نوفمبر 2021 شراكة الاتحاد الأوروبى مع المنطقة فى مجالات تشمل العمل المناخى وحماية البيئة والتنوع البيولوجى وانتقال الطاقة النظيفة والقدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث ومنع قطع الأشجار بشكل غير قانونى والاتجار فى الحياة البرية وتلوث الهواء.