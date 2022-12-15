دونيتسك تعلن تعرضها لأعنف قصف أوكرانى منذ عام 2014

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات فى دونيتسك، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن 40 قذيفة صاروخية من طراز جراد سقطت على المدينة ويجرى حاليا تحديد الأضرار، مشيرة الى أن القصف استهدف المناطق السكنية كثيفة السكان.
ولفتت إلى أن القذائف سقطت على منطقتى: (فوروشيلوفسكى) و(كييفسكى) وتضررت المبانى السكنية متعددة الطوابق ومرافق البنية التحتية.
وكانت سلطات دونيتسك، أعلنت أمس الأربعاء أن حجم الأضرار جراء أعمال القوات الأوكرانية فى المدينة منذ عام 2014 يتجاوز تريليونا و300 مليار روبل أى مايقارب (20 مليار دولار).
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