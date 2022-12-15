سلطات كييف تصادر ممتلكات الرئيس الأوكرانى السابق

وفى نوفمبر، أعلنت رئيسة إدارة سياسة العقوبات بوزارة العدل الأوكرانية إينا بوجاتيك، رفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة أوكرانية لمصادرة أصول الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.
وكتب مركز مكافحة الفساد فى "تيليجرام": "صادرت المحكمة جميع الممتلكات من يانوكوفيتش.. على وجه الخصوص، مسكن ميجيجورى، ومجمع سوخلوتشى، وشقة على جسر ابولونسكوى، ومواقف سيارات، وأموال فى الحسابات وممتلكات ثقافية بقيمة 18.7 مليون يورو".
ووفقا للمركز، تمت مصادرة 31 مليون جريفنيا (حوالى 840 ألف دولار أمريكى)، و84900 دولار أمريكى فى حسابات بنكية، كما تمت مصادرة حصصا بقيمة 100% من رأس المال المستأجر لشركتى تانتاليت وهاوس أوف فورستر ذات المسؤولية المحدودة.
وقالت المحكمة يجوز استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه.
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