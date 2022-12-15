العالم اليوم - مجددا.. إيلون ماسك يبيع أسهما في "تسلا" بـ3.6 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - باع رجل الأعمال إيلون ماسك أسهم أخرى بقيمة 3.58 مليار دولار من أسهم شركة تسلا هذا الأسبوع، لكن لم يكن واضحا كيف أنفقت العائدات.
تسببت الأسهم المتراجعة في إبعاد ماسك عن مكانته كأغنى شخص في العالم، حيث انخفض صافي ثروته إلى 174 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. وتقدم عليه قطب الموضة ومستحضرات التجميل الفرنسية برنار أرنو الأسبوع الماضي.
كان المستثمرون يعاقبون أسهم تسلا مؤخرا حيث قضى ماسك معظم وقته في إدارة تويتر، مما أثار مخاوف من أن يصرف ذلك انتباهه عن شركة السيارات.
قال دان آيفز، المحلل في ويدبوش، إن ماسك أصبح الآن شريرا في أعين مستثمري تسلا.
وقال إن أساسيات تسلا لا تزال سليمة ولكن سلوكه مع تويتر يضر بعلامة الشركة التجارية.
كتب آيفز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن عبء تويتر هو كابوس ينمو ولا يلام عليه أحدا سوى ماسك".
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