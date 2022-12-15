العالم اليوم - بورصة اليابان تتراجع وسط مخاوف مواصلة رفع الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الخميس على انخفاض مقتفية أثر خسائر وول ستريت الليلة الماضية، إذ زادت المخاوف حيال النظرة المستقبلية للشركات بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة مسار رفع أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات على تراجع 0.37 بالمئة مسجلا 28051.70 نقطة بعد أن كان قد سجل ارتفاعا لفترة وجيزة خلال الجلسة. وتراجع سهم فاست رتيلينج، المالكة ليونيكلو للملابس، 0.79 بالمئة مما تسبب في أكبر ضغط على نيكي. وهبط سهم شركة صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 0.69 بالمئة. وهبط سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.32 بالمئة بعد أن صعد بنسبة تقارب العشرة بالمئة هذا الشهر. وحققت أسهم شركات صناعة آلات التصنيع أفضل أداء على نيكي وقفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.02 بالمئة وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 4.13 بالمئة وهيتاشي زوسن 3.10 بالمئة.

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