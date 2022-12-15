بايدن يحذر من ظهور جائحة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن خلال القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، إن الولايات المتحدة قدمت 231 مليون جرعة من اللقاحات لـ 49 دولة إفريقية أثناء وباء فيروس كورونا، واستثمرت فى إنتاج اللقاحات فى هذه القارة.

وأضاف: "بينما نحارب انتشار كوفيد-19، نواصل إنشاء منظومات متينة أكثر للرعاية الصحية، والمؤسسات، وزيادة الجهود لضمان إمكانية الحصول على الخدمات الطبية للجميع، لنكون على قناعة بأننا مستعدون بشكل أفضل لحل مشاكل الرعاية الصحية، بما فى ذلك جائحة جديدة، وهى ستأتى بلا شك".

وأشار بايدن إلى أن علاقات الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية ستكون "مفتاح النجاح" بالنسبة للعالم كله. وقال: "عندما تحقق إفريقيا نجاحا، تحققه الولايات المتحدة أيضا. وينجح العالم كله".

وأكد أن الولايات المتحدة تعتزم العمل على تطوير البنية التحتية الإفريقية، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية عقدت صفقات مع الدول الإفريقية على هامش القمة، بقيمة تزيد على 15 مليار دولار.