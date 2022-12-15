مبعوث روسيا يبحث مع السفير السورى تطورات الوضع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية، قالت فيه إن الجانبين ركزا خلال المحادثات على مهام تعزيز الحلول الشاملة للأزمة فى سوريا، وكذلك على إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

وأضاف البيان أن "المحادثات تضمنت تبادلا عميقا لوجهات النظر بشأن تطورات الوضع فى سوريا وما حولها، كما تم التركيز بشكل خاص على مهام دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار الجمهورية العربية السورية بعد الحرب".