العالم اليوم - الذهب يتراجع مع تأكيد الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب بما يقارب واحد بالمئة الخميس بعد أن قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.
وقال كريستوفر وونج المحلل لدى في أو.سي.بي.سي إف.إكس إن تمسك المركزي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأميركي، القيام به من الآن فصاعدا.
ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة. وزيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7 بالمئة إلى 23.24 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1903.18 دولار.
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