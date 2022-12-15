العالم اليوم - التضخم بالسعودية يتباطأ في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر الماضي إلى 2.9 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس.

وكان معدل التضخم السنوي بالسعودية بدأ في التباطؤ في أكتوبر الماضي إلى 3 بالمئة، وذلك لأول مرة منذ مايو، بعدما واصل إلى ذروته هذا العام في سبتمبر عند 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في نوفمبر بنسبة طفيفة 0.1 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر، مع ارتفاع أسعار الإيجار السكني بنسبة 1.6 بالمئة، فيما تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل والترفيه والاتصالات على أساس شهري.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، توقع في تصريحات سابقة أن يتراوح معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ما بين 2.1 و2.3 بالمئة.