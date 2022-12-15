الأمين العام لـ الأمم المتحدة يهنئ فيتنام

جدة - نرمين السيد - هنأ الأمين العام أنطونيو جوتيريس فيتنام وشركاءها الدوليين على توقيع شراكة انتقال الطاقة العادلة، والذى من شأنه تسريع تحول فيتنام نحو نمو اقتصادى عادل وقائم على الطاقة المتجددة.





وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فى بيانٍ له، على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى، إن فيتنام تقود إطارًا جديدًا للتعاون لتحقيق انتقال عادل وشامل للطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذه الشراكات تعد أداة حاسمة لإطلاق العنان لتخفيضات الانبعاثات التى يحتاجها العالم فى عشرينيات القرن الحالى. وأضاف "لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه لسد فجوة الانبعاثات العالمية التى تهدد بتقويض ضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة".

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