زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة فى تايوان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية- ذكر معهد الأرصاد الجوية فى تايوان، أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين، وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، قوة الزلزال بـ 5.9 درجة وعمق 12 كيلومترا.
وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم؛ بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدى احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالى وبركانى كثيف.
يذكر أن زلزالا بقوة 6.9 درجة ضرب الساحل الشرقى لتايوان، فى سبتمبر الماضى، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المبانى.
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