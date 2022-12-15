كأس العالم 2022.. ماكرون يوجه رسالة لمنتخب المغرب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى أعقاب الفوز الذى حققه المنتخب الفرنسى على نظيره المغربى بهدفين نظيفين فى إطار الدور نصف النهائى لكأس العالم. وكتب ماكرون عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "إلى أصدقائنا المغاربة، لكم التهنئة على هذا المشوار الجميل .. لقد أحدثتم علامة فى تاريخ كرة القدم". وفاز المنتخب الفرنسى على نظيره المغربى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأربعاء فى نصف نهائى كأس العالم "قطر 2022"، ليلتقى الأرجنتين فى نهائى المونديال يوم الأحد المقبل "18 ديسمبر" على استاد لوسيل، فيما تلعب المغرب أمام كرواتيا على المركزين الثالث والرابع، مساء السبت المقبل، على ملعب استاد خليفة الدولى.

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