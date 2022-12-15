وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى بيان، إن بلينكن وجه الشكر للرئيس الغانى على التعاون فى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وقبل اللقاء، عبر بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة بشدة، لمساهمات غانا فى عمليات حفظ السلام، وأيضًا على نطاق أوسع قيادتها الخاصة من أجل السلام، ومن أجل الأمن والديمقراطية.
وقد انطلقت قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، أول أمس الثلاثاء، بالتركيز على الدور الحيوى للمجتمع المدنى وقوة مجتمعات الإفريقية فى الولايات المتحدة.
وقد تضمنت اللقاءات مجموعة من الجلسات حول موضوعات التجارة والاستثمار، والصحة وتغير المناخ، والسلام والأمن والحوكمة، بالإضافة إلى التعاون الفضائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن يبحث مع رئيس غانا بواشنطن سبل تعزيز النمو الاقتصادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.