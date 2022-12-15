بلينكن يبحث مع رئيس غانا بواشنطن سبل تعزيز النمو الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - تباحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، والرئيس الغانى، نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، حول سبل تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمار والديمقراطية والأمن فى غرب إفريقيا.





وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى بيان، إن بلينكن وجه الشكر للرئيس الغانى على التعاون فى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وقبل اللقاء، عبر بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة بشدة، لمساهمات غانا فى عمليات حفظ السلام، وأيضًا على نطاق أوسع قيادتها الخاصة من أجل السلام، ومن أجل الأمن والديمقراطية.

وقد انطلقت قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، أول أمس الثلاثاء، بالتركيز على الدور الحيوى للمجتمع المدنى وقوة مجتمعات الإفريقية فى الولايات المتحدة.

وقد تضمنت اللقاءات مجموعة من الجلسات حول موضوعات التجارة والاستثمار، والصحة وتغير المناخ، والسلام والأمن والحوكمة، بالإضافة إلى التعاون الفضائى.