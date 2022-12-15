البيت الأبيض يؤكد إطلاق روسيا سراح مواطن أمريكى جديد

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية الأربعاء عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى، قوله "يمكننى أن أؤكد أنه تم نقل مواطن أمريكى كجزء من عملية نقل السجناء بين روسيا وأوكرانيا اليوم".
وأضاف المتحدث الأمريكى "نحن بالتأكيد نرحب بهذه الأخبار، ولكن لأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يمكننى حقًا الخوض فى أى تفاصيل أخرى حول هذا الشخص".
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