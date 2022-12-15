روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الروسية فى واشنطن، "فى الولايات المتحدة، تم إطلاق حملة إعلامية حول الشحنة القادمة المزعومة، لأنظمة الدفاع الجوى عالية التقنية إلى كييف، وإذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتى قد تؤدى إلى عواقب غير متوقعة"، بحسب ما ذكرته قناة "آر تى" الروسية.

وبحسب البعثة الدبلوماسية، فإن "الولايات المتحدة، حتى من دون تقديم صواريخ باتريوت، تتعمق أكثر فأكثر فى الصراع فى جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتى".

وأضافت السفارة: "هذا الخط من واشنطن يسبب ضررا هائلا ليس فقط للعلاقات الروسية الأمريكية، ولكنه يخلق أيضا مخاطر إضافية للأمن العالمى".

كانت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية ذكرت، الأربعاء، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات النهائية على خطط لإمداد أوكرانيا بنظام باتريوت الدفاعى.

وأشارت الشبكة مساء الثلاثاء إلى أن خطة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

وتوقع المسؤولون الثلاثة فى تصريحاتهم لـ "سى.إن.إن" الحصول على الموافقة هذا الأسبوع.

يشار إلى أن أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة بإرسال نظام دفاع جوى متقدم بعيد المدى وفعال للغاية فى اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بسبب تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية التى تسببت فى تدمير كبير للبنية التحتية الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد.