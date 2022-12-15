3 دول كبرى تعلن التزامها بمواصلة دعم المؤسسة العسكرية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا لدى لبنان، التزام بلادهم بدعم الجيش اللبنانى، والعمل على تعزيز قدراته على مختلف المستويات، خاصة فى مجال مراقبة الحدود وضبطها.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية اللبنانية، والذى عُقد برئاسة قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، وحضور السفيرة الأمريكية دوروثى شيا، والسفير البريطانى كريس رامبلنج، والسفيرة الكندية شانتال شاستناى. وأثنى السفراء الثلاثة على دور الجيش اللبنانى فى حفظ أمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، مشيرين إلى أن القوات المسلحة اللبنانية قدمت أداء متميزا فى مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظا على أمن لبنان واستقراره.

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