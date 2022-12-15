العالم اليوم - النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب شلل الحكومة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 08:18 صباحاً - أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يمدد العمل بالميزانية الحالية، أسبوعا، لتجنب انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية و"إغلاق" عدد من مؤسساتها.

والنص الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ حصل على تأييد 224 نائبا (بينهم 9 جمهوريين) بينما صوت ضده مئتان ونائب واحد.

والمؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يمدد العمل بالميزانية الحالية.