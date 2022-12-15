العالم اليوم - رئيس الفيدرالي: من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:20 صباحاً - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض البنك أسعار الفائدة.
وأضاف باول في كلمته التي أعقبت قرار الفيدرالي بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس: "تركيزنا الآن هو في الحقيقة على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة اثنين بالمئة بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة".
وأضاف: "لا نفكر في ذلك. لن نفكر في ذلك. تحت أي ظرف من الظروف.. سنبقي هدف التضخم عند اثنين بالمئة. سنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى اثنين بالمئة".
ورغم إبطاء وتيرة خفض الفائدة تماشيا مع التوقعات إلا أن تصريحات باول المتشددة كانت عامل ضغط على الأسواق وأغلقت أسهم وول ستريت على تراجع في نهاية الجلسة.
ويواصل المركزي الأميركي حربه ضد التضخم ولكن بوتيرة أقل حدة، بعد أن ارتفع التضخم السنوي في أميركا خلال نوفمبر بأقل وتيرة في نحو عام.
وتوقع الفيدرالي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1 بالمئة في مارس القادم.
وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وكانت معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة.
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