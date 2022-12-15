العالم اليوم - "غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:20 صباحاً - خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 قائلا إنه يتوقع فائضا في السوق في أوائل العام المقبل، مما يخفف من مخاطر ارتفاع الأسعار في الشتاء.

وخفض البنك في مذكرة بحثية أصدرها الثلاثاء توقعاته لسعر خام برنت للربعين الأول والثاني من 2023 إلى 90 و95 دولارا للبرميل من 115 و105 دولارات للبرميل على الترتيب.

وقال البنك إن مخاطر ارتفاع أسعار النفط هذا الشتاء أقل مع تراجع استهلاك الصين مقارنة بما كان متوقعا في السابق وتصدير روسيا لمستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الحرب وتراجع مشكلات الإنتاج في كازاخستان ونيجيريا.

ويتوقع غولدمان ساكس أن ينهي سوق النفط الربع الحالي بفائض قدره 1.6 مليون برميل يوميا، وأن يسفر انخفاض الطلب الموسمي عن تسجيل فائض 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.

ويتوقع البنك نمو الطلب العالمي بمقدار مليوني برميل يوميا في عام 2023، مع رفع قيود مكافحة كورونا في الصين وتعافي السفر الدولي.

وبالنسبة لعام 2023 بالكامل، قال غولدمان ساكس إنه يتوقع وصول متوسط سعر خام برنت إلى 98 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 92 دولارا للبرميل، بانخفاض عن توقعاته السابقة عند 110 دولارات لخام برنت و105 دولارات لخام غرب تكساس الوسيط.

وفي الربعين الأخيرين من العام المقبل، قال غولدمان ساكس إنه يتوقع أن يرتفع خام برنت ليتراوح بين مئة و105 دولارات للبرميل، وهو ما سيبقى أقل من توقعاته السابقة بسعر 110 دولارات للبرميل.

وقال إنه يتوقع ارتفاع الأسعار في عام 2024، ليصل متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 99 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار خام برنت حتى الآن في الربع الحالي ستة بالمئة تقريبا. وتراجعت بأكثر من 40 بالمئة عن الذروة المسجلة في مارس عند 139 دولارا للبرميل.