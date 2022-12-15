العالم اليوم - إصابة شخصين بحريق بمصنع للنفط في "إيركوتسك" الروسية

انتم الان تتابعون خبر إصابة شخصين بحريق بمصنع للنفط في "إيركوتسك" الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - اندلع حريق اليوم الخميس، في مصنع للنفط بمدينة أنغارسك التابعة لمنطقة إيركوتسك الروسية، ما تسبب بإصابة شخصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، إن حريقا اندلع اليوم الخميس في مصنع للنفط بمدينة أنغارسك التابعة لإيركوتسك، مشيرا إلى أن الحريق امتد على مساحة 2500 متر مربع؛ وأصيب شخصان.

وقال كوبزيف على منصة تلغرام إن "حريقا خطيرا اندلع في وحدة المعالجة في المصنع الصناعي لشركة أنغارسك للبتروكيماويات في أنغارسك".

وأضاف: "تبلغ مساحة الحريق حوالي 2500 متر مربع. وتُبلغ وزارة الصحة الإقليمية عن إصابتين تم نقلهم إلى المستشفى".

وقال المحافظ إن أكثر من 100 شخص و25 وحدة من المعدات يطفئون الحريق.

وأضاف أن الحادث لم يؤثر على عمل البنية التحتية، ولا يوجد تهديد لسكان المدينة.

يشار إلى حرائق عدة اندلعت في مناطق مختلفة من روسيا مؤخرا، ومن بينها حريق هائل بمركز تسوق في الضواحي الشرقية للعاصمة الروسية موسكو.

واندلع الحريق في منطقة تخزين بالمركز التجاري في مدينة بالاشيخا الشهيرة بتجارة مواد البناء ومواد الديكور المنزلي، ثم انتشر لاحقا إلى جزء من المبنى.

وفي وقت سابق اندلع حريق ودمر مخزن مواد البناء الضخم التابع لشركة "أو بي آي"، وهو جزء من مركز تسوق "ميغا" في خيمكي على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة الروسية.