العالم اليوم - اعتذر منه فورا.. كرة مبابي الطائشة ترتطم بوجه مشجع فرنسي

انتم الان تتابعون خبر اعتذر منه فورا.. كرة مبابي الطائشة ترتطم بوجه مشجع فرنسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 05:22 صباحاً - وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي ضربة لمشجع فرنسي بشكل غير مقصود عند ارتطمت تسديدته الطائشة بوجه المشجع، وذلك خلال فترة الإحماء قبل بدء مباراة الديوك وأسود الأطلس.

وكان مبابي يستعد لمباراة فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم مع المغرب على ملعب البيت.

وأثناء فترة الإحماء، بدا أن مبابي أطلق تسديدة خاطئة اتجهت إلى المدرجات وأصابت أحد المشجعين الفرنسيين، الذي أمكن رؤية أنه يعاني من الكرة الطائشة والتي بدت قوية، حيث شوهد المشجع وكأنه يتألم ويشعر بدوار شديد، فيما بدأ أن المشجعين من حوله كانوا يمسكونه خشية السقوط أرضا.

وأظهر الفيديو مبابي وهو يغادر الملعب ركضا باتجاه المدرجات، حيث المشجع المصاب، وعندما وصل إليه، ربت على ذراعه للتأكد من أنه على ما يرام وفي محاولة للاعتذار، ثم أدركت الجماهير المذهولة من كان يتفقده.

وبدا أن المشجع شد على ذراع النجم الفرنسي، وكأنه يقول له إنه بخير، قبل أن يركض مبابي بعد ذلك عائدا إلى أرض الملعب.

يشار إلى أن فرنسا تمكنت من تحقيق الفوز على أسود الأطلس بهدفين دون رد، حيث افتتح ثيو هيرنانديز التسجيل في الدقائق الخمس الأولى، بينما أضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ويبدو أن مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، في حالة جيدة حتى الآن في قطر، حيث سجل 5 مرات في مسيرة المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي.

ويشترك نجم باريس سان جرمان حاليا في صدارة الهدافين في كأس العالم 2022، بالمساواة مع زميله في الفريق ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.