استطلاع رأى: تقدم «المحافظين» على الحزب الحاكم فى كندا

جدة - نرمين السيد - وأفاد الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "ليجير" خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن 33% من المستطلعين سيصوتون لصالح المحافظين، وأن 30% سيصوتون لليبراليين إذا تم إجراء الانتخابات الفيدرالية الآن.

وهذا هو رابع استطلاع شهرى على التوالى يحافظ فيه حزب المحافظين على تقدمه، والرابع منذ أن أصبح بيير بويليفر زعيما للحزب.

وتراجع دعم الحزبين الرئيسيين بشكل طفيف بشكل عام، حيث ارتفع دعم الحزب الديمقراطى الجديد إلى 21% من 19% فى نوفمبر، وضاعف حزب الشعب الكندى دعمه إلى 4% من 2%.

وأجرى الإستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1526 كنديا خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.

وظل دعم كل من الكتلة الكيبيكية وحزب الخضر ثابتًا فى الاقتراع، بنسبة 7% و 4% من نوايا الناخبين الوطنيين على التوالى.