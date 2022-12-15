جدة - نرمين السيد - وأفاد الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "ليجير" خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن 33% من المستطلعين سيصوتون لصالح المحافظين، وأن 30% سيصوتون لليبراليين إذا تم إجراء الانتخابات الفيدرالية الآن.
وهذا هو رابع استطلاع شهرى على التوالى يحافظ فيه حزب المحافظين على تقدمه، والرابع منذ أن أصبح بيير بويليفر زعيما للحزب.
وتراجع دعم الحزبين الرئيسيين بشكل طفيف بشكل عام، حيث ارتفع دعم الحزب الديمقراطى الجديد إلى 21% من 19% فى نوفمبر، وضاعف حزب الشعب الكندى دعمه إلى 4% من 2%.
وأجرى الإستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1526 كنديا خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.
وظل دعم كل من الكتلة الكيبيكية وحزب الخضر ثابتًا فى الاقتراع، بنسبة 7% و 4% من نوايا الناخبين الوطنيين على التوالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع رأى: تقدم «المحافظين» على الحزب الحاكم فى كندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.