بايدن: مشاركتى فى COP27 بمصر من أجل دعم جهود مواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن" فى كلمته أمام المنتدى الأمريكى الإفريقى، اليوم الأربعاء، نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أنه سافر إلى جمهورية مصر العربية لحضور مؤتمر الأطراف "COP27" من أجل دعم جهود التكييف ومكافحة التغير المناخى.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدى لأزمات المناخ التى تواجه العالم، وتضع الأولوية على التحول فى الطاقة داخل أمريكا والدول الإفريقية من أجل السماح بالتأقلم مع أزمات المناخ.

وتستضيف العاصمة الأمريكية "واشنطن" أعمال القمة "الأمريكية - الإفريقية" بحضور نحو 50 من قادة دول القارة السمراء، وتضمن جدول أعمال القمة التى تستمر لمدة 3 أيام أوجه التعاون الجديد بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا المشاركة فى القمة.