العالم اليوم - واشنطن تخطط لإرسال معدات "قنابل ذكية" إلى أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 02:18 صباحاً - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال معدات إلكترونية تحول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية.

وبحسب المصدر، فإنه من شأن هذا الدعم العسكري الأميركي أن يتيح درجة عالية من الدقة في الاستهداف لدى الجيش الأوكراني الذي تفصله أشهر قليلة عن إكمال عام من مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وسبق للجيش الأميركي أن استخدم هذه التقنية على قنابل يصل وزنها إلى أكثر من 900 كيلوغرامات، وذلك من خلال الاستعانة بطائرات قاذفة ومقاتلة.

وتأتي الخطوة الأميركية، فيما انتقدت موسكو الدعم الأميركي لأوكرانيا مرارا، قائلا إنه لا يؤدي سوى لإطالة النزاع في البلاد.

في غضون ذلك، تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على إرسال نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير غربية أن الإعلان الرسمي من الممكن أن يكون "في أقرب وقت هذا الأسبوع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بالإدارة الأميركية، قولهم إن الإعلان عن القرار "قد يأتي في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل، لكنه ينتظر موافقة رسمية من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، والرئيس جو بايدن".

وأوضح أحد المسؤولين أنه "من المرجح أن يتم تدريب القوات الأوكرانية على نظام الدفاع الصاروخي في ألمانيا قبل إرسال معدات باتريوت إلى أوكرانيا"، بعدما طلبت كييف من شركائها الغربيين توفير دفاعات جوية، لحمايتها من القصف الصاروخي الروسي المكثف.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نظام الأسلحة الدفاعية بعيد المدى "سيكون الأكثر فعالية الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا". وقال المسؤولون إنه "سيساعد في تأمين المجال الجوي لدول الناتو في أوروبا الشرقية".