العالم اليوم - عمدة لندن يثني على أسود الأطلس: "فزتم بقلوبنا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 01:20 صباحاً - توالت ردود الفعل المشيدة بأداء منتخب المغرب، رغم خسارته مباراة الدوار نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين دون مقابل، فكان عمدة مدينة لندن، صديق خان، أحد من أثنوا على أسود الأطلس.

وكتب صديق خان على موقع "فيسبوك"، لم تفوزوا بكأس العالم، لكن فزتم بقلوبنا.. شكرا يا مغرب"، ثم أرفق إيموجي القلب والعلم المغربي.

ونشر عمدة لندن صورة للاعب المنتخب المغربي، سوفيال بوفال، وهو يرقص إلى أمه، عندما كان يحتفل بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على البرتغال بهدف دون مقابل.

وكانت الصورة قد أثارت إعجابا واسعا، بفعل طابعها التلقائي، ولأنها جسدت عرفان الابن تجاه والدته، وحرصه على الاحتفل معها في لحظة تاريخية.

وبات المغرب أول فريق إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، بعد تفوقه على البرتغال بهدف نظيف في دور الثمانية، وتوقفت رحلته عند هذا الحد في البطولة بعد الخسارة أمام فرنسا.

ولم تنته قصة المغرب بالخسارة من فرنسا، أسود الأطلس سيلعبون يوم السبت أمام كرواتيا من أجل الميدالية البرونزية التي لم يحصل عليه أي فريق إفريقي أو عربي على مر التاريخ.