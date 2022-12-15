العالم اليوم - وليد الركراكي يعتذر للمغاربة.. هذا ما قاله

انتم الان تتابعون خبر وليد الركراكي يعتذر للمغاربة.. هذا ما قاله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - قدم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اعتذاره للمغاربة بعد الهزيمة أمام فرنسا والفشل في المرور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وقال الركراكي، في تصريحه لوسائل الإعلام: "برافو للاعبين الذين أعطوا كل ما في جعبتهم.. تقاتلوا حتى آخر رمق".

وأضاف: "واجهنا فريقا قويا كان ينتظر هفواتنا.. كما أن الإصابات أثرت علينا، مثل المزراوي وسايس. أعتذر للمغاربة لأننا كنا نريد أن نصل النهائي ونسعدهم".

وبخصوص مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام كرواتيا، ذكر مدرب "أسود الأطلس": "نريد أن ننهي البطولة في المركز الثالث، الآن سنرتاح ونجتمع مع اللاعبين لأقول لهم برافو".

وأبرز: "سأحاول إقحام اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصتهم في المباريات السابقة".

وأنهى المنتخب الفرنسي "الحلم المغربي" وفاز على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79.

وحاول أبناء وليد الركراكي جاهدين العودة في المباراة، لكن بدون جدوى.