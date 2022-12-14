القاهرة الإخبارية: أسعار الطاقة تدفع الفرنسيين لتغيير نمط استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن هناك أرقاما شبه رسمية ترصد استهلاك 8% من الفرنسيين لكميات أقل من الطاقة، مقارنة بالعام الماضى، وهو ما يشير إلى بدء تغير النمط الاستهلاكى للفرنسيين خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن بعض المناطق فى العاصمة الفرنسية باريس، شهدت انقطاعا لخدمات الكهرباء لمدة وصلت 20 دقيقة، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية أرجعت هذا الانقطاع إلى عطل فنى، وليس له علاقة بزيادة الأحمال.

وأضاف أن سياسة الحكومة الفرنسية بالسماح لأسعار الطاقة بالارتفاع، بدأت تؤتى ثمارها بشكل واضح، خاصة بعد تغير النمط الاستهلاكى فى فرنسا، وبدء انخفاض معدلات استخدام الكهرباء خلال الآونة الأخيرة.

وأشار "شقير" إلى أن فرنسا تعتمد بصفة رئيسية على مصادر الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، حيث تملك 56 محطة نووية، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية خضع أكثر من 20 مفاعلا لعملية إصلاح.