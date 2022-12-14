العالم اليوم - بالصور.. مبابي يخطف الأنظار بقميص المغرب بعد الفوز

وأظهرت عدسات المصورين مبابي يقف إلى جانب حكيمي لمدة طويلة لدعمه نفسيا، بعد هزيمة منتخب بلاده بهدفين نظيفين أمام "الديوك".

وبعدها، تعانق لاعبا باريس سان جرمان الفرنسي وتبادلا الأقمصة، قبل أن يذهب مبابي للاحتفال مع زملائه في الفريق بالقميص المغربي.

وأنهى المنتخب الفرنسي "الحلم المغربي" وفاز على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79.

وحاول أبناء وليد الركراكي جاهدين العودة في المباراة، لكن بدون جدوى.