العالم اليوم - بعد قرار الفيدرالي.. البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر بعد قرار الفيدرالي.. البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:18 مساءً - قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، من 3.9 بالمئة إلى 4.4 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه، الأربعاء.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 بالمئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة.

ويأتي هذا القرار "اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي"، بحسب بيان للمركزي السعودي.

ومن جهة أخرى، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75 بالمئة إلى 5.25 بالمئة، وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

وأضاف المركزي البحريني أنه قد تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50 بالمئة إلى 5.00 بالمئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 5.50 بالمئة إلى 6.00 بالمئة.

هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.00 بالمئة إلى 6.50 بالمئة.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البحرين، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقال مصرف قطر المركزي، الأربعاء، إنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وأضاف المصرف في بيان إنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع إلى 5 بالمئة والإقراض إلى 5.5 بالمئة وإعادة الشراء إلى 5.25 بالمئة اعتبارا من الخميس.