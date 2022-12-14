العالم اليوم - فرنسا تنهي "الحلم المغربي" وتتأهل إلى نهائي المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:18 مساءً - أنهى المنتخب الفرنسي "الحلم المغربي" وفاز على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79.

وحاول أبناء وليد الركراكي جاهدين العودة في المباراة، لكن بدون جدوى.

وبذلك، ضمن منتخب "الديوك" المرور إلى نهائي المونديال، حيث سيلتقي، يوم الأحد المقبل، الأرجنتين.

أما المنتخب المغربي فسيلعب أمام كرواتيا، يوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث.

ضمت تشكيلة المغرب: بونو - داري - سايس - حكيمي - مزراوي - أمرابط - أوناحي - الياميق - زياش - بوفال - النصيري.

وضمت تشكيلة فرنسا: لوريس - كوندي - فاران - كوناتي - هيرنانديز - غريزمان - تشواميني - فوفانا - ديمبيلي - جيرو - مبابي.

بعد تأهلهما للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذه الأيام، سيتقابل منتخبا أسود الأطلس والديوك، اليوم الأربعاء، للمرة 12 في تاريخهما.

وكان المغرب تأهل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، وذلك بعد الفوز على منتخب البرتغال بهدف أحرزه النجم يوسف النصيري قرب نهاية الشوط الأول من المباراة، التي جرت أمس السبت على استاد الثمامة في الدوحة.