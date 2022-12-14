العالم اليوم - فرنسا تنهي "الحلم المغربي" وتتأهل إلى نهائي المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:18 مساءً - أنهى المنتخب الفرنسي "الحلم المغربي" وفاز على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.
وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79.
وحاول أبناء وليد الركراكي جاهدين العودة في المباراة، لكن بدون جدوى.
وبذلك، ضمن منتخب "الديوك" المرور إلى نهائي المونديال، حيث سيلتقي، يوم الأحد المقبل، الأرجنتين.
أما المنتخب المغربي فسيلعب أمام كرواتيا، يوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث.
ضمت تشكيلة المغرب: بونو - داري - سايس - حكيمي - مزراوي - أمرابط - أوناحي - الياميق - زياش - بوفال - النصيري.
وضمت تشكيلة فرنسا: لوريس - كوندي - فاران - كوناتي - هيرنانديز - غريزمان - تشواميني - فوفانا - ديمبيلي - جيرو - مبابي.
أسود الأطلس ضد الديوك: المواجهات السابقة والإنجازات
بعد تأهلهما للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذه الأيام، سيتقابل منتخبا أسود الأطلس والديوك، اليوم الأربعاء، للمرة 12 في تاريخهما.
أما فرنسا، فتواصل حملة الدفاع عن اللقب بقوة، ووصلت إلى هذا الدور بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، في مباراة مثيرة للغاية.
في الجهة المقابلة، تأهلت الأرجنتين لملاقاة كرواتيا، بعد فوز الأولى على هولندا بركلات الترجيح، وكذلك فوز كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح أيضا.
اللافت هو أن منتخبين من المجموعة الخامسة، هما المغرب وكرواتيا، تأهلا لهذا الدور، بشكل غير متوقع ولم يكن مرجحا وصولهما لهذا الدور، خصوصا وأنهما واجها عددا من المنتخبات القوية التي أشارت معظم التوقعات إلى وصولهما إلى الدور نصف النهائي، مثل منتخبات بلجيكا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال.
كل المواجهات السابقة بين المغرب وفرنسا
على أي حال، يبدو أن التاريخ الكروي حافل بين المغرب وفرنسا، إذ سبق لهما أن التقيا 11 مرة، منها 5 لقاءات رسمية، وكان الفوز حليف الديوك في أكثر اللقاءات.
وفي اللقاءات هذه فازت فرنسا على المغرب 7 مرات وتعادلا 3 مرات، بينما فاز المغرب مرة واحدة.
- اللقاء الأول بين المنتخبين في 28 أبريل 1963، وفاز المغرب بهدفين لهدف.
- اللقاء الثاني في 20 مارس 1966 وتعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما.
- في 10 سبتمبر 1967 التقى الفريقان ضمن بطولة ألعاب البحر المتوسط في تونس وخسر المغرب أمام فرنسا بهدفين نظيفين.
- في 4 سبتمبر 1975 التقيا ضمن بطولة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وتعادلا بالدور نصف النهائي، وفازت فرنسا بركلات الترجيح (3-1).
- في 17 سبتمبر 1987 التقيا للمرة الثالثة في بطولة ألعاب البحر المتوسط في اللاذقية، تعادل المنتخبان من دون أهداف.
- في 5 فبراير 1988، التقيا ببطولة فرنسا الرباعية الدولية وفازت فرنسا بهدفين لهدف.
- في 23 يناير 1996، التقى منتخبا البلدين تحت سن 21 وفازت فرنسا بهدف نظيف.
- في 29 مايو 1998، خسر المغرب أمام فرنسا ببطولة كأس الملك الحسن بركلات الترجيح (6-5) بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما.
- في 20 يناير 1999 فازت فرنسا بمباراة ودية بهدف دون رد.
- في 6 يونيو 2000، خسرت المغرب بهدف مقابل 5 أهداف.
- في 16 نوفمبر 2007، تعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فرنسا تنهي "الحلم المغربي" وتتأهل إلى نهائي المونديال .. في رعاية الله وحفظة