2 مليار يورو ميزانية الناتو لعام 2023

2 مليار يورو ميزانية الناتو لعام 2023أعلن حلف الناتو اليوم الأربعاء، عن تخصيص 2 مليار يورو للميزانية العسكرية لعام 2023، بنسبة زيادة مقدارها 25 في المائة عن ميزانية العام الحالي.

وقال مكتب الخدمة الصحافية للحلف في بيان: إن دول حلف الناتو اتفقت على الموازنات المدنية والعسكرية لعام 2023 خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي اليوم.

وتم تحديد الميزانية المدنية بــ 370.8 مليون دولار، والميزانية العسكرية بـــ 1.96 مليار دولار، أي بزيادة 27.8 في المائة و25.8 في المائة عن عام 2022.

وتتضمن الميزانية المدنية توفير الأموال للأفراد والنفقات التشغيلية والبرامجية لمقرات الناتو.

في حين "تغطي الميزانية العسكرية التكاليف التشغيلية لمقر قيادة أركان الناتو والبعثات والعمليات في جميع أنحاء العالم.

والعنصر الرئيسي الثالث الذي يدخل ضمن التمويل الإجمالي لحلف الناتو هو برنامج الناتو للاستثمار الأمني، لتغطية استثمارات كبيرة في أنظمة القيادة والتحكم.

ويبلغ سقف خطة الاستثمار الوطنية لعام 2023 مليار يورو، وهو ما يزيد بنسبة 26.6 بالمئة عن عام 2022.