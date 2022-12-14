التصويت لمن يدفع أكثر.. أسوأ فضيحة فى تاريخ البرلمان الأوروبى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - داهمت السلطات البلجيكية، 16 منزلًا واعتقلت 4 أشخاص وصادرت 600 ألف يورو بالإضافة إلى أجهزة حاسوب، بعد فتح تحقيق موسع داخل البرلمان الأوروبى بشأن شبهات فساد متهم فيها نائبة رئيس البرلمان الأوروبى إيفا كايلى، مما يضع مصداقية البرلمان الأوروبي على المحك.





ويوضح الفيديو جراف التالي تفاصيل القضية الشائكة:

كما أوقفت السلطات البلجيكية، 4 أشخاص آخرين من بينهم النائب الاشتراكى فى البرلمان الأوروبى أنطونيو بانزيرى وهو إيطالى الجنسية، معروف بأنه عمل داخل لجنة حقوق الإنسان ومن الشخصيات المؤثرة فى البرلمان، بالإضافة إلى شخص آخر يعمل فى اتحاد النقابات العمالية العالمية، وشخص يعمل فى منظمة غير حكومية، ومساعد فى البرلمان الأوروبى.

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