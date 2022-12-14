بايدن: سندعم منطقة التجارة الحرة الإفريقية ليستفيد 1.3 مليار نسمة

جدة - نرمين السيد - قال جو بايدن، الرئيس الأمريكى، إن المنتدى "الأمريكى - الإفريقي" يُعزز الروابط التجارية بين واشنطن والقارة السمراء، كما أن واشنطن متحمسة من أجل مستقبل إفريقيا وتسعى إلى تسخير جميع الاستثمارات بداخلها.





وأضاف "بايدن" فى كلمته أمام المنتدى الأمريكى الإفريقى، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نسعى إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية حتى يستفيد منها 1.3 مليار نسمة، والاستفادة من تريليونات الدولارات من أجل توفير الحماية للعمال فى إفريقيا والولايات المتحدة. وأوضح أن أمريكا تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وتعزيز الأعمال التى تملكها المرأة من أجل توفير الفرص، " التحول فى إفريقيا ارتكز على الحكومات الرشيدة والشعوب التى تتمتع بالصحة الجيدة"

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