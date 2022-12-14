جدة - نرمين السيد - قرر بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس فيما يعد أول تخفيف لنسبة رفع الفائدة منذ مارس الماضى، وبذلك يصل معدل الفائدة الأمريكية إلى ما بين 4.25% و4.50%.





وتراجعت وتيرة التضخم الأمريكى خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلة 7.1%، مقارنة بنحو 7.7% فى أكتوبر. وقال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، فى وقت سابق إنه يرجح تخفيف وتيرة رفع الفائدة فى الفترة القادمة. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى الأمريكى فى أكتوبر 6% على أساس سنوى بعد تقدمه 6.3% فى سبتمبر السابق عليه. و سجل الاقتصاد الأمريكى نموا بنسبة 2.6% فى الربع الثالث، مدفوعًا باستمرار تراجع العجز التجارى، نتيجة لتراجع الطلب والواردات بالإضافة لزيادة الصادرات فى ظل ترقب الفيدرالى الأمريكى مؤشرات الاقتصاد لتحديد معدلات الفائدة الأيام المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يرفع الفائدة 50 نقطة أساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.