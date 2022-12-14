وزير الخارجية الأمريكى يبحث تعزيز التعاون مع دول تجمع «سادك»

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن، اليوم الأربعاء، مع رئيس ناميبيا هاج جينجوب ورئيس زامبيا هاكايند هشيليما ووزير خارجية جنوب إفريقيا نالدى باندرو، الذين يمثلون تجمع منطقة الجنوب الإفريقى للتنمية "سادك"، تعزيز التعاون بين بلاده ودول التجمع.





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