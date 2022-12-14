العالم اليوم - إيلون ماسك يرد على خطأ "تويتر" مع الدولة الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - رد الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، الأربعاء، على الخطأ الذي وقع فيه موقعه عندما وصف حساب وزارة الخارجية النرويجية بأنه تابع للحكومة النيجيرية، ومطالبة الحساب بتصحيح ذلك الخطأ.

وبكلمة واحدة، علق إيلون ماسك، على طلب الخارجية النرويجية تصحيح الخطأ على "تويتر".

وقال ماسك: "آسف".

وكانت وزارة الخارجية النرويجية نشرت تغريدة، الثلاثاء، مطالبة فيها "تويتر" بإزالة وصف الحساب بأنه تابع للحكومة النيجيرية، الذي يبدو أنه نتيجة خلل فني.

وقالت الخارجية النرويجية: "بقدر ما نتمتع بعلاقات ممتازة (مع نيجيريا) والقرب منها وفقا للترتيب الهجائي (في اللغة الإنجليزية)، فسنكون ممتنين إذا سميتمونا النرويج".

وفي التغريدة، عمل فريق الخارجية النرويجية الرقمي على الإشارة إلى حساب الدعم الفني في "تويتر"، وأشار إلى أن الخطأ تكرر أيضا في حسابي رئيس الوزراء ووزير الخارجية النرويجيين.

وخلال ساعات، يبدو أن الفريق الفني في موقع التدوين المصغر عمل على إصلاح الخطأ، إذ أصبح يشار إلى حساب وزارة الخارجية النرويجية بأنه مؤسسة حكومية نرويجية، لكن دون أن يرد على التغريدة.

وانتظر ماسك يوما كاملا حتى يرد على التغريدة.

ويبدو أن الخطأ كان نتيجة الأنظمة الآلية التي يستخدمها "تويتر" في تعريف الحسابات على أنها رسمية، وهي سياسة عادت إلى الموقع بعد استحواذ إيلون ماسك عليه قبل شهرين.